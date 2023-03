Wer an diesem Sonntag, 19. März, zum Bummeln und Einkaufen am verkaufsoffenen Sonntag in die Stadt fahren möchte, kann dies bequem mit den Buslinien der infra erledigen, wie die Stadt Fürth erklärt.

Die Linien 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178 und 179 sind an diesem Tag bis zu doppelt so oft unterwegs als an normalen Sonntagen.

Alle Fahrzeiten können am Wochenende über die Verbindungsauskunft des VGN abgerufen werden.