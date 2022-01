Feuerwehreinsatz in Fürth: Frau wird nach Brand in Wohnhaus aus Gebäude gerettet. Zu einem Feuerwehreinsatz war es am Samstagmittag (29.01.2022) in Burgfarrnbach (Fürth) gekommen, nachdem im Erdgeschoss eines Wohnhauses eine Küche komplett ausgebrannt war. Das berichtet die Agentur News5.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst konnten demnach eine Bewohnerin zügig aus dem Haus retten und noch vor Ort versorgen.

Dennoch musste sie mit mittelschweren Verletzungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, heißt es. Den Brand konnten die Feuerwehrleute schnell unter Kontrolle bringen, anschließend liefen Lüftungs- und Nachlöscharbeiten, so News5.

Dies ist eine Erstmeldung, bei neuen Informationen wird der Artikel fortlaufend aktualisiert.