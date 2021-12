Die erste Impfsprechstunde des gemeinsamen Impfzentrums für Stadt und Landkreis Fürth für Kinder von fünf bis elf Jahren hat am Mittwoch (15. Dezember 2021) in den Räumlichkeiten in der Schwabacher Straße 15 in Fürth (ehemalig Tally Weijl) stattgefunden. Wie der Landkreis Fürth mitteilt, wurden dabei rund 50 Kinder geimpft. Künftig wird es immer montags und mittwochs die Impfsprechstunden für Kinder geben.

Termine sind nur nach vorheriger Registrierung über das bayernweite Portal www.impfzentren.bayern und nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0911/ 950917-0 möglich. Ein Elternteil muss bei der Impfung anwesend sein. Ein Anamnese- und Aufklärungsblatt soll von beiden Eltern unterschrieben sein und zum Termin mitgebracht werden. Wenn dies nicht möglich ist, bestätigt der anwesende Elternteil vor Ort das Einverständnis des anderen Elternteils eingeholt zu haben und versichert dies mit seiner Unterschrift. Nötige Dokumente für die Kinderimpfung: Anamneseblatt, Aufklärungsblatt, Impfpass und Personalausweis der Eltern.

Weitere Informationen und die auszufüllenden Unterlagen finden Sie unter www.agnf.org.

Kinderimpfsprechstunde des gemeinsamen Impfzentrums für Stadt und Landkreis Fürth

Schwabacher Str. 15 (ehem. Tally Weijl)

90762 Fürth

Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Termine nur nach telefonischer Vereinbarung unter: 0911/950917-0