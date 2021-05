John Davis, eine der echten Stimmen hinter der Band "Milli Vanilli", ist am Montag (24. Mai 2021) an Corona gestorben. Das teilte seine Tochter Jasmin auf Facebook mit. Der 66-Jährige, der gebürtig aus Anderson in North Carolina stammte, lebte die vergangenen Jahre im Raum Fürth und trat innerhalb Frankens immer wieder auf.

Erst im Dezember sang Davis im Klinikum Nürnberg für die Mitarbeiter. Seine Tochter erinnert in ihrem Post an ihren musikalischen Vater: "Er hat viele Menschen mit seinem Lachen, seinem glücklichen Wesen, seiner Liebe und vor allem seiner Musik glücklich gemacht", schreibt sie dort auf Englisch.

Die Band "Milli Vanilli": Eine tragische Geschichte