Burg Cadolzburg: Neue Saison startet - alle Infos zum Veranstaltungsprogramm 2023

Auf der Burg Cadolzburg ist auch in diesem Jahr ein buntes Programm geboten, wie die Bayerische Schlösserverwaltung jetzt mitteilt. Demnach hat die Bayerische Schlösserverwaltung ein neues Veranstaltungsprogramm für die Burg Cadolzburg herausgegeben, das ab sofort kostenfrei in der Burg ausliegt. Damit werde das neue Programmheft jederzeit zum praktischen Begleiter für den nächsten Besuch auf der Burg und biete eine kompakte Übersicht über das Jahresprogramm. Zudem sei es in Tourismusämtern, Hotels und Freizeiteinrichtungen der Region erhältlich.

Das Jahresmotto "Närrische Zeiten!" stellt die Rolle von Humor und Narren im Spätmittelalter und am Zollernhof in den Vordergrund. Geboten werden für Groß und Klein unter anderem Themenführungen, ein sommerlicher Poetry Slam, Aktionen rund um das Thema "Narren am Fürstenhof" sowie eine Humorbühne.

Närrisches Programm auf der Cadolzburg ab dem ersten Aprilwochenende

Ab Samstag, 1. April 2023, heißt es "Und Action! Achtung, witzige Narren". Trefft den Narren Contz auf der Humorbühne oder an der Fotostation. Steigt auf die Humorbühne und bringt euch ein. Egal ob Witz, Performance, Tanz oder Karikatur - als Foto, Video oder Zeichnung. Die Höhepunkte werden dann am Familientag, 3. September 2023, prämiert. Am Sonntag, 2. April 2023, lädt die Bayerische Schlösserverwaltung um 15 Uhr zur Kuratorenführung "Scherz beiseite?! Hintergründe zur Rolle des Narren auf der Cadolzburg" ein.

Verschiedene Veranstaltungen, wie beispielsweise Burgkino-Vorführungen, Veranstaltungstage, Taschenlampen- oder Schauspielführungen und Krimilesungen locken das ganze Jahr über in die Burg. Weitere Informationen und Veranstaltungen rund um die Cadolzburg findet ihr unter www.burg-cadolzburg.de. Der Eintritt für Kinder ist frei. Sonderführungen und Ferienprogramme kosten einen geringen Aufpreis.