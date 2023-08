Zirndorf: Jugendliche beim Motorrollerdiebstahl auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Fünf Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wollten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23.08.2023) im Zirndorfer Ortsteil Weiherhof (Landkreis Fürth) einen Motorroller und Fahrräder stehlen. Die Polizei nahm das Quintett vorläufig fest.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 02:45 Uhr die Jugendlichen, wie sie sich am Bahnhof in der Weiherhofer Hauptstraße an abgestellten Fahrrädern und einem Motorroller zu schaffen machten. Während einer der Jugendlichen den Roller wegschob und die anderen noch an den Fahrrädern rissen, verständigte der Zeuge die Polizei.

Beim Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Zirndorf flüchteten die teilweise alkoholisierten jungen Männer. Zwei von ihnen - darunter auch der mutmaßliche Rollerdieb - konnten noch vor Ort festgenommen und der beschädigte Roller sichergestellt werden. Die anderen drei versteckten sich in einem Grundstück in der Umgebung und konnten dort von weiteren Kräften im Rahmen der Fahndung ebenfalls festgenommen werden.

Am Bahnhof stellen die Beamten neben auf dem Boden liegenden Fahrrädern auch ein abgerissenen Fahrradschloss fest. Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls wurden eingeleitet und die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigten übergeben.

