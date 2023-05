Ein alkoholisierter 45-jähriger Autofahrer war gegen 22:30 Uhr mit einem Kleinbus am späten Montagabend (29. Mai.2023) in Wilhermsdorf in der Bahnhofstraße unterwegs, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Dort kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße ab und touchierte anschließend mehrere Treppenaufgänge dort befindlicher Wohnhäuser. Der Kleinbus selbst blieb letztlich mit einem beschädigten Rad an der Unfallörtlichkeit liegen.

Ein Alkoholtest bei dem 45-jährigen Fahrer ergab einen Wert von etwas über 1,3 Promille. Die Beamten der Polizeiinspektion Zirndorf ordneten aus diesem Grund eine Blutentnahme bei dem Mann an.

Alkoholisierter Fahrer touchiert Treppenaufgänge mit Kleinbus

Der bei dem Unfall entstandene Schaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Der beschädigte Kleinbus musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Im Zusammenhang mit den eingeleiteten Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sucht die Polizei eine wichtige Zeugin. Bei dieser handelt es sich um eine Frau, die zum Unfallzeitpunkt in der Bahnhofstraße mit einem Hund (Golden Retriever) spazieren ging. Diese Frau sowie jeder andere Zeuge, der Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 96927-0 mit der Polizeiinspektion Zirndorf in Verbindung zu setzen.

