Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen (17. Juli 2023) in Cadolzburg (Landkreis Fürth) gekommen. An dem Unfall war ein Streifenwagen beteiligt. Zudem ist ein Mensch leicht verletzt worden. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Gegen sieben Uhr fuhren zwei Streifenfahrzeuge im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn auf der Bundesstraße 8 von Fürth in Richtung Langenzenn (Landkreis Fürth). Im Baustellenbereich auf Höhe des Cadolzburger Gemeindeteils Seckendorf bremste eine vor den Polizeifahrzeugen fahrende 44-jährige Autofahrerin stark ab und kam zum Stehen.

Verkehrsunfall mit Streifenwagen im Kreis Fürth

Der direkt hinter ihr fahrende Streifenwagen konnte dem Wagen noch ausweichen. Der 26-jährige Fahrer des zweiten Polizeifahrzeuges kollidierte jedoch im Baustellenbereich mit dem nun stehenden Auto der 44-Jährigen.

Die 44-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Verkehrspolizei Fürth nahm den Unfall vor Ort auf und bittet Zeug*innen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer 0911/9739970 zu melden.

Vorschaubild: © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild