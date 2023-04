Ein 57-jähriger Mann hat am Montagmittag (3. April 2023) aus dem Fenster seiner Wohnung mit einer Waffe in Richtung Straße geschossen - und dadurch einen Polizeieinsatz in Fürth-Oberfürberg ausgelöst. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

Gegen 13.45 Uhr informierte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Heilstättenstraße die Polizei über das Geschehen. Daraufhin machten sich mehrere Streifen auf den Weg zu dem Tatort, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Polizei stellt Waffe sicher - 57-Jähriger wohl in psychischen Ausnahmezustand

Die Einsatzkräfte machten die Wohnung des 57-Jährigen ausfindig und nahmen den Mann fest. Die Schreckschusspistole befand sich ebenfalls noch in der Wohnung, die Beamten stellten die Waffe sicher.

Laut Informationen der Polizei befand sich der Mann mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde in eine Fachklinik untergebracht.

