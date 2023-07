Bei einer privaten Feier in der Fürther Innenstadt haben zwei Männer mehrere Personen körperlich angegriffen.

Die Polizei wurde am Sonntagabend (23. Juli 2023) um 18.45 Uhr zu einer Party im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Mondstraße gerufen, bei der es nach Aussage der Zeugin zu einer mutmaßlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge trafen sich einige Bewohner des Mehrfamilienhauses zu einer privaten Feier. Dabei beschädigte 35-Jähriger zunächst einen Tisch und einen Grill und griff anschließend einen 49-Jährigen und eine 44 Jahre alte Nachbarin mit einem Besenstiel an.

Private Feier in Fürth eskaliert - Männer greifen Nachbarn mit Besenstiel an

Danach verließ der Tatverdächtige zusammen mit einem 29-Jährigen den Innenhof, berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken. Auf dem Gehweg trafen die beiden auf einen 53-jährigen Bewohner, den der 29-Jährige schlug und ins Gesicht trat.

Als die Beamten die beiden mit knapp zwei Promille alkoholisierten Verdächtigen festnahm, trat der 29-Jährige einen Polizisten gegen das Bein. Dieser wurde dabei verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Er ist vorerst nicht mehr dienstfähig. Auch die 44-Jährige und der 49 Jahre alte Nachbar wurden bei dem Angriff der Verdächtigen verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Aufgrund einer Kopfverletzung begab sich der 49-Jährige außerdem noch in ein Krankenhaus.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun strafrechtlich verantworten. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie deren genauer Ablauf sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Fürth.

