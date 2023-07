Am Samstagabend, dem 22. Juli 2023, kam es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ottostraße/Theresienstraße in Fürth. Laut ersten Angaben eines Pressesprechers des Polizeipräsidiums Mittelfrankens seien immer noch mehrere Einsatzkräfte vor Ort.

Eine Autofahrerin verlor mutmaßlich beim Abbiegen die Kontrolle über ihren Wagen und krachte auf einen geparkten Pkw, so der Sprecher gegenüber inFranken.de. Der exakte Unfallhergang müsse von der Polizei jedoch erst noch ermittelt werden.

Erläuterungen des Pressesprechers zufolge sollen beide Pkws teilweise aufeinander stehen. Die verunfallte Frau wurde nach ersten Informationen verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Verkehrsgehen in Fürth sei durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild