Mit einem aggressiven Diskothekenbesucher bekamen es Polizeibeamte der Inspektion Fürth am frühen Samstagmorgen (01.04.2023) zu tun, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet.

Dem Polizeieinsatz in einer Diskothek in der Waldstraße sei eine Auseinandersetzung unter mehreren Besuchern der Diskothek vorausgegangen. Als Polizeibeamte der Inspektion Fürth gegen 02.50 Uhr an der Diskothek ankamen, fixierten Sicherheitsangestellte demnach einen der Beteiligten am Boden.

32-Jähriger tickt in Fürther Disko aus - und greift dann Polizeibeamten an

Der 32-Jährige habe sich auch in der Folge "derart aggressiv" verhalten, dass ihm die Beamten Handfesseln anlegten, heißt es." Als die Polizisten den alkoholisierten Mann daraufhin in Richtung ihres Fahrzeugs abführen wollten, trat dieser in Richtung der Beamten und traf einen 33-jährigen Polizisten im Gesicht", so die Polizei. Dieser habe durch den Fußtritt leichte Verletzungen erlitten. Zudem sei die Brille des Beamten beschädigt worden.

Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen einen Wert von über zwei Promille ergeben habe, sei eine Blutentnahme bei dem 32-Jährigen durchgeführt worden. "Zudem bestätigte der Arzt die Haftfähigkeit des Mannes - er musste den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Während der gesamten Zeit beleidigte der 32-Jährige die eingesetzten Polizisten mit unterschiedlichen Kraftausdrücken", heißt es im Bericht.

Den Tatverdächtigen erwarte nach dem Vorfall in Fürth ein Strafverfahren. Er werde unter anderem wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige gebracht.