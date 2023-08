Fürth: Person in Fürth schwer verletzt aufgefunden - Tatverdächtiger ermittelt

Wie mit Meldung 923 vom 08.08.2023 berichtet wurde am frühen Sonntagmorgen (06.08.2023) ein 27-jähriger Mann in Fürth Hardhöhe schwer verletzt aufgefunden. Inzwischen steht ein 44-Jähriger im Verdacht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein.

Gegen 05:30 Uhr hatte eine Zeugin in der Cadolzburger Straße / Gutenbergstraße einen Mann bemerkt, welcher vor der dortigen Kneipe an einem Pkw lehnte und augenscheinlich schwer verletzt war. Sie verständigte umgehend den Rettungsdienst, welcher bei dem Mann schwere Kopfverletzungen feststellte. Er wurde umgehend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth ergaben, dass es im Vorfeld mutmaßlich eine Auseinandersetzung gegeben haben muss. Die Zeugin hatte angegeben, gegen 05:00 Uhr auf der Straße vor der Kneipe eine verbale Streitigkeit mitbekommen zu haben.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen kamen die Beamten durch Nachbarschaftsbefragungen und Zeugenvernehmungen letztlich dem 44-Jährigen Kontrahenten der Auseinandersetzung auf die Spur. Der meldete sich daraufhin bei der Kriminalpolizei und muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

