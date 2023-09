Fürth: Paketdienst touchiert - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag (05.09.2023) kam es in der Fürther Südstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zustellfahrzeug und einem Motorrad. Auf Grund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Zeugen.

Der Zusammenstoß ereignete sich, als der Fahrer eines Motorrades gegen 14:45 Uhr in der Flößaustraße ein am Fahrbahnrand haltendes Fahrzeug eines Paketdienstes überholen wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Gegenüber den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Fürth machten die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere jene, die sich laut Angaben eines Beteiligten nach dem Unfall für längere Zeit an der Unfallstelle befanden, sich unter der Telefonnummer 0911 9739970 zu melden.

