Fürth: Motorroller gestohlen - Täter flüchtig

Drei bislang Unbekannte haben am Dienstag (22.08.2023) in den frühen Morgenstunden im Fürther Ortsteil Unterfürberg einen Motorroller gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Vom Fenster seiner Wohnung in der Kolberger Straße aus konnte der Besitzer gegen 03:30 Uhr drei junge Männer beobachten, die sich an seinem silbernen Motorroller der Marke Piaggio zu schaffen machten und ihn in Richtung Kanal wegschoben. Trotz Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Fürth blieben die Täter und der Roller verschwunden. Eine nähere Beschreibung der Flüchtigen war nicht möglich. Der Zeitwert des Zweirads mit dem amtlichen Kennzeichen FÜ HG31 beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Motorrollers geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 75905-0 mit der Polizeiinspektion Fürth in Verbindung zu setzen.

