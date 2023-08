Fürth: Graffiti Tag an Trafohaus geschmiert - Festnahme

Am vergangenen Freitag (11.08.2023) schmierte ein junger Mann im Fürther Norden ein Graffiti an ein Trafohaus. Zwei Polizeibeamte, die in ihrer Freizeit an der Örtlichkeit vorbeikamen, konnten den 19-Jährigen auf frischer Tat festnehmen.

Die zwei Beamten waren gegen 23:45 Uhr in der Wilhelmstraße auf den tatverdächtigen 19-Jährigen getroffen. Dieser versah ein dortiges Trafohaus mit einem Graffiti Tag, das er mit einem Stift auf eine der Türen malte. Als sich die beiden Polizisten zu erkennen gaben, versuchte der 19-Jährige zwar noch zu flüchten, konnte allerdings überwältigt und festgenommen werden. Anschließend verständigten die beiden Polizeibeamten, die zu diesem Zeitpunkt in ihrer Freizeit in der Wilhelmstraße unterwegs waren, die Polizeiinspektion Fürth.

In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft führte die Polizei noch in den Nachtstunden eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen durch. Hierbei stellten die Einsatzkräfte verschiedene Graffiti-Utensilien, darunter mehrere Skizzen, sicher. Weil bei einer Durchsuchung des Festgenommenen selbst eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden konnte, muss sich der 19-Jährige neben der Sachbeschädigung auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Durch die Schmiererei an dem Trafohaus in der Wilhelmstraße entstand ein Schaden von schätzungsweise 200 Euro. Inwieweit der Tatverdächtige für weitere Graffiti-Schmierereien als Täter in Frage kommt, wird im Rahmen der zugehörigen Ermittlungen geprüft.

Erstellt durch:

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

Original-Content von Polizeipräsidium Mittelfranken übermittelt durch news aktuell