Fürth: Frau von Radfahrer belästigt - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend (30.07.2023) belästigte ein unbekannter Mann eine Frau am Fürther Quellensteg. Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen.

Die Frau war kurz nach 18:00 Uhr auf dem Fuß- und Radweg entlang der Pegnitz unterwegs. Als sie den Quellensteg überqueren wollte, fuhr ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad an sie heran, umarmte sie von hinten und griff ihr an das Gesäß. Im Anschluss fuhr er in Richtung Fürth davon.

Personenbeschreibung:

etwa 30 Jahre alt; etwa 180cm groß; sehr dunkle Haare, kurzer dunkler Bart, dunkle Augen, arabisches Erscheinungsbild; trug ein graues T-Shirt, eine kurze schwarze Hose, eine schwarze Einwegmaske sowie eine schwarze Schirmmütze; führte einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift 'NIKE' sowie ein Fahrrad mit sich

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder den beschriebenen Mann vor oder nach der Tat gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

