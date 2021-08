Nach einer recht trüben Wochen in Franken, steht Besserung in Aussicht. Lange hält die kleine sommerliche Pause aber nicht an. Am Donnerstag (19.08.2021) bleibt es laut Wetterexperte Stefan Ochs ("Wetterochs") bewölkt. Vereinzelt kann es dabei regnen, am ehesten im nördlichen Franken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 21 Grad - "immerhin etwas wärmer, als man bei dem trüben Himmel erwarten würde", so Ochs. Am Freitag (20.08.) lockert es bereits auf und die Sonne zeigt sich Verlauf des Tages wieder mehr. Die Temperaturen steigen auf maximal 24 bis 26 Grad. Laut Stefan Ochs kann es trotzdem noch zu einzelnen Regenschauern kommen.

Wechselhaftes Wetter in Franken: Nach 27 Grad am Samstag folgen Regen und Gewitter

Der Samstag (21.8.) wird den Vorhersagen nach nochmal ein richtig schöner Sommertag. Es soll trocken bleiben bei viel Sonne und bis zu 27 Grad. Schon in der Nacht ziehen laut DWD jedoch wieder Wolken auf. Für die erste Hälfte des Sonntags (22.8.) wird noch ein wenig Sonne vorhergesagt, aber zunehmend bewölkt. Gegen Mittag erfasst uns voraussichtlich die Schlechtwetterfront eines kleinen Tiefs aus dem Westen. Sprich: Es drohen Regen und Gewitter.

Die Temperaturen klettern auf höchstens 22 bis 24 Grad, sagt Stefan Ochs voraus. Auch in der kommenden Woche bleibt es den Wettermodellen nach kühler, da kühlere Luft aus dem Norden über Franken strömt. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Zumindest soll es nach Regenschauern am Montag (23.8.) überwiegend trocken bleiben - die Sonne werden aber wohl erstmal nicht mehr so oft zu Gesicht bekommen. Den sonnigen Samstag solltet ihr also nochmal genießen.