Franken vor 38 Minuten

Wetter

Keine Frühlingsgefühle im April: Trübes Wochenende im Anmarsch

Der April macht, was er will. Dieses Jahr scheint es besonders kalt im Frühlingsmonat zu sein. Auch am Wochenende und in der neuen Woche ziehen immer wieder Regen- und Schneeschauer über Franken. Die Sonne spitzt nur vereinzelt durch die Wolkendecke.