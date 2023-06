Am Sonntag (11. Juni 2023) erreicht uns von Nordosten her deutliche trockenere Luft, was dazu führt, dass Schauer und Gewitter nicht mehr auftreten, wie Stefan "Wetterochs" Ochs berichtet.

Die trockene Luft hält von Montag (12. Juni 2023) bis Mittwoch (14. Juni 2023). Es bleibt sonnig, die Temperaturen liegen bei 25 bis 27 Grad. Ab Mitte nächster Woche liegen die Tiefsttemperaturen nur noch bei 9 statt 12 Grad.

Sommerliche 25 bis 27 Grad zu erwarten - Schauer und Gewitter bleiben vorerst aus

Im gesamten Zeitraum ist tagsüber mit starken Ostwinden zu rechnen, so der Meteorologe weiter.

"In der zweiten Hälfte der nächsten Woche wandert ein Höhentief wahrscheinlich über Süddeutschland nach Italien", so Ochs. "Das würde dann vor allem der Südosthälfte Bayerns Regenfälle bringen - wobei die genaue Zugbahn dieses Tiefs natürlich noch mit einer ziemlichen Unsicherheit behaftet ist."