Der August war eher eine Enttäuschung, daher ist die Freude umso größer, dass uns nun ein warmer September beschert worden ist. Der Start in den Herbst in Franken ist trocken und warm - ein richtiger Spätsommer. Auch in der kommenden Woche sollen uns die sommerlichen Temperaturen erhalten bleiben, zumindest für den Anfang.

Der Hochdruckeinfluss, der uns das gute Wetter bringt, hält nach den Vorhersagen des fränkischen Wetterexperten Stefan Ochs ("Wetter Ochs") noch bis einschließlich Donnerstag (9. September 2021) an. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) bestätigt, dass sich die warme und relativ trockene Luft über Bayern hält.

Spätsommer in Franken: Wetteraussichten für die Woche

Ab Dienstag (07. September 2021) trudeln erste Wolkenfelder nach Franken. Regen bringen diese zwar nicht, aber sie verdecken doch gelegentlich die Sonne. Auf die Höchsttemperatur wird dies keinen nennenswerten Einfluss haben, es sollen erneut maximal 25-26 Grad erreicht werden.

Am Mittwoch und Donnerstag ist es heiter oder wolkenlos. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 29 Grad. Wahrscheinlich bleibt es allgemein trocken. Einige Wettermodelle halten am Donnerstagnachmittag erste Gewitter für möglich, oft sind die Modelle da aber zu voreilig, wie Stefan Ochs betont.

Am Freitag und Samstag liegen wir weiterhin in sehr warmer Luft, wobei nun aber leichter Tiefdruckeinfluss überwiegt. Es ist wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Je nach Wettermodell bilden sich mehr oder weniger viele Regenschauer und Gewitter. Dementsprechend ist auch die Spanne der möglichen Höchsttemperaturen mit 20 bis 28 Grad recht groß.

Das Modell des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) errechnet für den Samstag eine Fortsetzung des Spätsommers. Die Tageshöchstwerte könnten sich bei knapp 30 Grad halten. Andere Wettermodelle "wollen sich da noch nicht festlegen", so Ochs. Die Höchstwerte schwanken dort zwischen 18 und 30 Grad. Die Neigung zu Schauern und Gewittern dürfte jedoch zunehmen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte also die möglicherweise letzte Woche Spätsommer richtig ausnutzen.