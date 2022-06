Es wird ungemütlich in Franken: Am Samstag (04. Juni 2022) erwartet Stefan "Wetterochs" Ochs zwar 23 bis 24 Grad. Allerdings sind örtlich Regenfälle möglich. Der Deutsche Wetterdienst warnt sogar vor starken Gewittern in Teilen Frankens am Samstagnachmittag. Hier zu zählen:

Kreis Roth

Kreis Rhön-Grabfeld

Kreis Bad Kissingen

Kreis Kulmbach

Kreis und Stadt Hof

Kreis Kronach

Kreis Nürnberg Land

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Kreis und Stadt Ansbach

Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Kreis Bayreuth

Sturmböen, Hagel und lokale Überflutungen erwartet: So wird das Pfingstwetter in Franken

"Die Sonntagsprognose ist schwierig", so der Wetterochs. "Mal scheint die Sonne, mal ziehen von Südwesten her Gewitter durch, die auch heftig ausfallen können." Der Meteorologe rechnet mit Sturmböen, Hagel und lokalen Überflutungen. Die Gewitter sollen am früheren Sonntagnachmittag (05. Juni 2022) auf Franken zurollen.

Am Montag (06. Juni 2022) bringen schwache Westwinde kühle Luft nach Franken. Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 24 Grad. "Das ist der Jahreszeit entsprechend", so Stefan "Wetterochs" Ochs. Dabei ist es bewölkt, vereinzelt treten Schauer und Gewitter auf. Am Dienstag (07. Juni 2022) ist es wahrscheinlich stark bewölkt mit etwas Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 22 Grad.

In den Nächten kühlt es am Wochenende auf 15 und in der nächsten Woche auf 12 Grad ab.