Nach viel Regen und niedrigen Temperaturen verabschiedet sich der Mai am Wochenende versöhnlich: Es ist vielerorts wohl Biergartenwetter angesagt. Viele Menschen haben sich bereits einen Außenplatz reserviert. Die Biergärten wappnen sich für entsprechend viele Gäste.

Sonne und Wolken sollen sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Samstag und Sonntag abwechseln. Die Temperaturen könnten dann den Angaben nach in einigen Teilen Bayerns bis auf maximal 21 Grad steigen. Im Fichtel- und Mittelgebirge soll es dagegen mit 13 bis 14 Grad noch kühl bleiben.

Wetter am Wochenende: So warm wird es in Franken

Das Schöne ist: Die Temperaturen steigen nach dem Wochenende weiter - pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang am Dienstag, 1. Juni 2021, kommen dann auch Sommergefühle auf. Am Montag ist es laut DWD teils sonnig, teils wolkig, trocken. Maximal werden 16 bis 22 Grad erreicht, schwacher bis mäßiger Wind um Nordost. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen bei klarem Himmel auf 3 bis 10 Grad zurück.

Am 1. Juni beginnt der meteorologische Sommer in Deutschland - und das macht sich bei den Temperaturen bemerkbar: Die Temperaturen klettern auf über 20 Grad, dazu scheint die Sonne weitgehend ohne Einschränkung. Und so soll es auch in den folgenden Tagen bis Fronleichnam am Donnerstag (3. Juni 2021) weitergehen.