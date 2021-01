Vorsicht, glatt: Am Dienstag (19. Januar 2021) und am Mittwoch (20. Januar 2021) ist es in ganz Franken zu zahlreichen Verkehrsunfällen wegen schneebedeckten Straßen und vereisten Fahrbahnen gekommen. Am Dienstagnachmittag hat es so zum Beispiel in Pressig im Landkreis Kronach gleich zwei Unfälle gegeben, wie die Polizeiinspektion Ludwigstadt berichtet. Im Bereich der B85 kam es an der Einmündung nach Eila auf zugeschneiter Straße zu einem Auffahrunfall.

Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Nur eine halbe Stunde später verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto bei Förtschendorf und kam von der Straße ab. Hier sucht die Polizei auch Zeugen: Der Fahrer ließ seinen verletzten Beifahrer einfach zurück und flüchtete zu Fuß.

Glatte Straßen in Franken: Unfall mit Schaden von 10.000 Euro

Auch im Landkreis Forchheim kam es gleich mehreren Verkehrsunfällen. Gegen 20 Uhr fuhr am Dienstagabend (19. Januar 2021) ein junger MAnn mit seinem BMW von Ebermannstadt nach Birkenreuth. Auf der glatten Straße kam er ins Schleudern, krachte gegen einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Mann blieb glücklicherweise unverletzt.

Ins Rutschen kam ein weiterer Mann zwischen Wichsenstein Richtung Wannbach. Auf der Gefällstrecke verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto und prallte ebenfalls gegen einen Baum. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Einen Unfall mit einem Lkw hat es am Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr am Streitberger Berg gegeben. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam der Lkw bergab ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Beide Fahrer wurden laut Polizeiinspektion Ebermannstadt leicht verletzt. Gegen den Lkw-Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Lkw kommt ins Rutschen: Brummi-Fahrer muss Bußgeld zahlen

Weiter ging es im Erlangener Land. Sowohl in Buckenhof, wie auch in Eckental-Brand und in Eckental-Eckenhaid kam es zu mehreren Verkehrsunfällen wegen schneeglatten Straßen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Bei einer Kollision eines 39-jährigen Fahrers mit dem Auto eines 67-Jährigen entstand allerdings ein Schaden von 10.000 Euro.