Glatteis-Gefahr in Franken: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwochmorgen (20.01.2021) vor örtlichem Glatteis. Die Warnung fällt zeitlich genau in den morgendlichen Berufsverkehr, Autofahrer sollten daher besonders vorsichtig sein. Es kann vermehrt zu starken Behinderungen im Straßen- und auch im Schienenverkehr kommen.

Insbesondere Mittelfranken und Oberfranken sind von der Glatteis-Warnung betroffen. Von Mitternacht bis 09.00 Uhr gilt in den folgenden Städten und Landkreisen die Warnstufe 2 (von 3).

Glatteis in Mittel- und Oberfranken: Hier warnt der DWD

Stadt und Kreis Ansbach

Stadt und Kreis Bamberg

Stadt und Kreis Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Kulmbach

Kreis Lichtenfels

Kreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Wenn möglich, sollten Autofahrten am besten vermieden werden. Auf den Straßen und Autobahnen kann es vermehrt zu Unfällen durch Glatteis kommen.