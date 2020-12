Franken aktualisiert vor 1 Minute

Deutscher Wetterdienst

"Vermeiden Sie Autofahrten": Glatteisgefahr in Franken

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitagabend und in der Nacht vor Glatteis. Vier Regionen in Franken sind besonders betroffen. Auf Autofahrten solle verzichtet werden.