Der November zeigt sich weiterhin von seiner ungemütlichen Seite: Für einige Regionen Frankens spricht der Deutsche Wetterdienst(DWD) für den heutigen Mittwoch (11.11.2020) eine amtliche Wetterwarnung vor Hochnebel aus. Diese gilt bis 10.00 Uhr für die Landkreise Bamberg, Bayreuth, Erlangen-Höchstadt, Forchheim und Kulmbach. Autofahrer sollten sich auf eine geringe Sichtweite mit teilweise unter 150 Metern einstellen.

Allgemein bleibt es heute trüb "und es kann auch mal etwas nieseln", schreibt der fränkische Wetterexperte Stefan Ochs. Die Temperaturen bleiben dabei niedrig und pendeln sich zwischen drei und acht Grad Celsius ein. Aus Ost und Südwest wird zudem schwacher Wind erwartet.

Wie wird die zweite Wochenhälfte?

Auch die Nacht zum Donnerstag ist geprägt von Nebel und Hochnebel, der sich im Laufe des Tages jedoch in vielen Regionen verzieht. Dennoch bleibt es auch morgen sowie am Freitag vielerorts trüb und bedeckt, in Teilen Frankens rechnet der DWD mit "etwas Regen".

In der Nacht zum Samstag bleibt es weiterhin bewölkt, im nördlichen Franken wird Regen erwartet. Tagsüber reißt der Nebel und die Wolkendecke langsam auf. Zu Beginn des Wochenendes werden Höchsttemperaturen von bis zu 14 Grad Celsius erwartet.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen bei bewölktem Himmel und verstärktem Nebel wieder ab. Im Laufe des Tages klettern sie dann wieder knapp über zehn Grad. Insgesamt ist mit freundlicherem Wetter zu rechnen, der Wetterochs rechnet mit sonnigen Phasen am Sonntagmittag.