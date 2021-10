Wetter in Franken: Am Mittwoch (13. Oktober 2021) überwiegt in Franken ein Hochdruckeinfluss. Es ist wechselnd bewölkt, teils kommt die Sonne zum Vorschein, wie Stefan "Wetterochs" Ochs berichtet. Regenschauer sind allerdings nicht ganz auszuschließen, wobei es im Allgemeinen trocken bleiben sollte.

In der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstag (14. Oktober 2021) selbst rollt eine Warmfront auf Franken zu. In Oberfranken muss allerdings mit leichten Regenfällen gerechnet werden, in Mittelfranken darf man sich auf Sonnenschein freuen.

Goldenes Oktoberwetter am Wochenende möglich

Am Freitag (15. Oktober 2021) wird die Warmfront jedoch schon wieder von einer Kaltfront abgelöst: Franken muss sich auf Regen einstellen. Chancen für ein goldenes Oktoberwetter könnten am Wochenende bestehen. Von Samstag (16. Oktober 2021) bis Montag (18. Oktober 2021) soll es trocken bleiben, ab und an lässt sich die Sonne blicken.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad. Nachts kühlt es etwa 5 Grad ab. Teils kann Bodenfrost auftreten.