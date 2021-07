Es ist in den vergangenen Wochen schon fast zur Gewohnheit geworden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch am heutigen Dienstag wieder vor Unwettern in Franken. Der Tag startet zunächst sonnig mit warmer bis heißer Luft, aber am Nachmittag soll sich das ändern: Erneut werden laut Wetterexperten dann Gewitter über die Region hinwegfegen.

In der Nacht zum Mittwoch werden sich die Unwetter laut DWD dann ostwärts verlagern und aus Franken abziehen. Bis dahin ist Vorsicht geboten: Neben starken Gewittern kündigt der Wetterdienst auch Starkregen (um 20 l/qm in einer Stunde), schwere Sturmböen (um 90 km/h) und Hagel (um 2 cm) an. Eine Kaltfront zieht über Bayern und Franken hinweg.

Hitze, Gewitter, Sturmböen: Ein turbulenter Wetter-Tag

Bis zirka 15 Uhr wird das Thermometer voraussichtlich in ganz Franken auf bis zu 28 Grad klettern. Es wird sonnig und heiß. Ab 15 Uhr sollen dann Wolken den blauen Himmel verdunkeln. Die Kaltfront kommt und die Temperaturen sinken auf bis zu 18 Grad.

Mit der kalten Luft kommt dann auch der Sturm. Wir dürfen uns also auf einen Unwetter-Nachmittag gefasst machen.