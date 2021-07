Franken aktualisiert vor 44 Minuten

Unwetterwarnung

DWD warnt vor Unwettern am Abend: Hier fegen extreme Gewitter über Franken hinweg

Am Sonntag gibt es in vielen Städten und Landkreisen in Franken schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst hat amtliche Warnungen veröffentlicht. Für mehrere Kreise gilt sogar Warnstufe drei von vier.