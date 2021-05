Vorsicht, Sturmgefahr: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat amtliche Unwetterwarnungen für Franken herausgegeben. In den betroffenen Gebieten kann es laut DWD am Dienstag, 4. Mai 2021, zu starken Windböen in Sturmstärke kommen. Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.

Aktuell (Stand 19.10 Uhr) sind folgende Kreise betroffen: