Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zum Wochenstart vor glatten Straßen aufgrund von Schnee und gefrierendem Regen - auch in Franken. Vor allem in Unterfranken sei die Gefahr beim Übergang von Schnee in Regen am Montagmorgen akut, hieß es.

Mit -2 Grad im Bayerwald und verbreitet +1 bis +4 Grad werde es am Montag in Bayern etwas milder. Glätte durch leichte Schneeverwehungen ist auch im Laufe des Tages nicht ausgeschlossen.

Glatteis-Warnung des Deutschen Wetterdienstes: Zur Wochenmitte nicht mehr so kalt

Nach dem winterlichen Sonntag kann es auch am Montag in östlichen Mittelgebirgen und am Alpenrand schneien, wie der DWD am Sonntag in Offenbach mitteilte. Im Westen ist demnach unterhalb von 600 Metern mit Regen zu rechnen.

Am Dienstag lockert es im Süden auf. Vom Westen her zieht Regen auf, in der Mitte und im Südosten kann es auch schneien. Die Höchsttemperaturen liegen bei vier bis neun Grad, im Südosten und ganz im Osten um zwei Grad. Insgesamt ist es nicht mehr so kalt. Weiterhin ist streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe oder Reif zu rechnen.

Am Mittwoch wird es im nördlichen Franken meist stark bewölkt. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Franken teils frischer Wind aus Süd bis Südost. In der Nacht zum Donnerstag im Südosten meist gering bewölkt, stellenweise mit Nebel. Sonst kommen von Westen zunehmend dichtere Wolken und in Unterfranken Regen. Dabei kann sich örtlich weiterhin Glatteis bilden. Die Tiefstwerte in Franken liegen dann nur noch bei +4 bis -2 Grad.

Symbolbild: Jens Büttner/dpa