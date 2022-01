Amtliche Warnung vor Glatteis

vor Glatteis Teile von Oberfranken betroffen

betroffen DWD rät: " Autofahrten vermeiden "

" Drei Städte und Kreise betroffen

Warnung vor "markantem Wetter" in Teilen von Franken - DWD mit Rat an Autofahrer: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag (27. Januar 2022) vor möglichen Gefahren im Straßenverkehr. Es können "starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr" auftreten, heißt es in den Warnmeldungen des Wetterdienstes.

DWD warnt vor Glatteis - und rät: "Autofahrten vermeiden"

Die DWD-Warnungen wurden am Donnerstag (27. Januar 2022) ausgesprochen und sind voraussichtlich bis 15 Uhr am selben Tag gültig. In der Zeit raten die Meteorologen zur Verschiebung von unwichtigen Autofahrten. Betroffen sind drei Städte und Kreise in Oberfranken:

Kreis Kulmbach

Kreis Kronach

Stadt und Kreis Coburg

In jedem Fall sollten Verkehrsteilnehmer*innen ihre Fahrweise an die Straßenverhältnisse anpassen. In der Nacht auf Freitag soll neuer Schnee in Franken eintreffen, so die Wetter-Prognose.