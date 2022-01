Franken vor 1 Stunde

Wettervorhersage

Arktische Kälte zieht in Franken ein: Darauf müssen wir uns einstellen

Es wird ungemütlich in Franken. Sprühregen und Schneegriesel gehen ab Mitte der Woche in Schnee und arktische Kälte über. In der Nacht ist im Allgemeinen mit Frost zu rechnen.