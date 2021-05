Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewittern in Franken. Laut den Wetterexperten kann es am Sonntagnachmittag (16.05.2021) in weiten Teilen Frankens zu starken Gewittern kommen (Stufe 2 von 4).

Hinweis: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.

Starke Gewitter am Sonntag in Franken - diese Regionen sind betroffen

In folgenden Regionen können starke Gewitter auftreten:

Stadt und Kreis Aschaffenburg

Kreis Bad Kissingen

Stadt und Kreis Bamberg

Stadt und Kreis Bayreuth

Stadt und Kreis Coburg

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Stadt und Kreis Fürth

Kreis Haßberge

Kreis Main-Spessart

Kreis Miltenberg

Kreis Nürnberger Land

Kreis Roth

Stadt und Kreis Schweinfurt

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen

Symbolfoto: Heinrich Schwab/dpa