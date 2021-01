Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam es auf der Kreisstraße FO 2 am Sonntagnachmittag gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit Sachschaden.

Gegen 14 Uhr befuhr zunächst ein Mann mit seinem Skoda die Kreisstraße. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Dort beschädigte er ein Standrohr.

Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hielt am rechten Straßenrand an, um den Verunfallten zu helfen. Diese Situation erkannte offensichtlich ein 20-jähriger Forchheimer zu spät und rutschte mit seinem Kleintransporter in das stehende Fahrzeug des Helfers.

Glücklicherweise wurde bei den beiden Unfällen keiner der Beteiligten verletzt, es entstand jedoch Schaden in Höhe von etwa 60 000 Euro. Die drei Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Gegen die Unfallverursacher leiteten die Polizisten aus Ebermannstadt ein Bußgeldverfahren ein. pol