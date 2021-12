Scheune brennt lichterloh - aktuell großer Einsatz in Oberfranken: Zahlreiche Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren beschäftigte ein Scheunenbrand am Montagnachmittag (13.12.2021) im Forchheimer Gemeindeteil Reuth. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wie es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberfranken heißt.

Gegen 16 Uhr ging der Notruf über den Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Ehrenbürgstraße ein. Die Feuerwehren aus dem Landkreis rückten mit einer Vielzahl von Einsatzkräften an, löschten die in Vollbrand stehende Scheune und befreiten acht Rinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäude befanden.

Scheune im Kreis Forchheim brennt lichterloh - Rettungskräfte Rinder aus den Flammen

Trotz des schnellen Einschreitens der Feuerwehren entstand ein Sachschaden von zirka 100.000 Euro. Beamte der Kriminalpolizei Bamberg übernahmen vor Ort die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Ursache des Feuers.