Schwimmen ist mehr als Spaß

Mit zusammengekniffenen Augen, das Schwimmbrett fest umklammert, versuchen fünf Kinder eine Bahn durch das tiefe Becken des Königsbades zu schwimmen. Dabei üben sie den richtigen Beinschlag für das Kraulen. Barbara Kestler, die Leiterin des Anfängerschwimmens der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG ) in Forchheim , erklärt den Kindern vorher am Beckenrand die richtige Technik. Sicher schwimmen zu können, ist überlebenswichtig, denn in tiefem Wasser ist selbst die Poolnudel keine Hilfe mehr. Doch immer weniger Kinder können sicher schwimmen.