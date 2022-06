Am Donnerstagabend (16.06.2022) gegen 18 Uhr ist es zwischen Beringersmühle und Doos bei Gößweinstein im Landkreis Forchheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad bekommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage mitteilte.

Am Parkplatz Schottersmühle kam es zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Ein 58-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen einen 62-jährigen Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge berührten sich, wobei der Kradfahrer mit samt seines Motorrads in den Böschungshang flog. Er wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht. Zum Glück kam er ohne lebensbedrohliche Verletzungen davon. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 11000 Euro.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)