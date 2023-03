Nach fast drei Jahren Betrieb wurde das lokale Corona Testzentrum des Landkreises Forchheim in der Ruhalmstraße in Forchheim zum 28.02.2023 geschlossen.

Wie das Landratsamt Forchheim erklärt, wurden bereits seit Monaten die Testerfordernisse vom Gesetzgeber immer weiter gelockert. Seit 10.02.2023 sind auch für den Besuch von Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen keine offiziellen Tests mehr notwendig. Hier genügen auch Selbsttests ohne Aufsicht. Zum 01.03.2023 endet auch die Finanzierung von öffentlichen Teststellen.

„Das Testzentrum in Forchheim war ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein im Testangebot für den Landkreis Forchheim, das später noch durch das Schnelltestzentrum in Ebermannstadt sowie eine Reihe dezentraler gemeindlicher Angebote ergänzt worden ist“, so Landrat Hermann Ulm. „Ich bedanke mich beim ASB für den jahrelangen, zuverlässigen Betrieb sowie beim THW und der Kreisbrandinspektion der Feuerwehr unter Führung von Kreisbrandrat Oliver Flake für den schnellen und reibungslosen Auf- und Umbau“.

Der ASB Forchheim hat das Testzentrum seit September 2020 betrieben. Im April 2021 wurden die Kapazitäten und Öffnungszeiten aufgrund der Einführung von Bürgertests sowie der 2-G und 3-G Regelungen noch einmal erweitert. An Spitzentagen wurden im Testzentrum Ruhalmstraße innerhalb von drei Stunden bis zu 500 Personen durch zwei Teams getestet. Insgesamt war das Testzentrum in den vergangenen 2,5 Jahren rund 850 Tage geöffnet und es wurden rund 125.000 PCR- und Schnelltests durchgeführt Das Testteam des ASB umfasste in der Spitze rund 20 Mitarbeiter in Voll-/Teilzeit und auf Minijob-Basis.

Ab Anfang März werden die Container abgebaut und der Parkplatz am Ehrenbürg Gymnasium wieder seiner eigentlichen Bestimmung übergeben.