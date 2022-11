Am Donnerstagabend, dem 3. November 2022, kam es zu einem gewalttätigen Zwischenfall zwischen einem 47-jährigen Autofahrer und drei weiteren unbekannten Männern. Wie die Polizeiinspektion Forchheim in einer Pressemitteilung bekannt gab, fand der Vorfall in Kersbach, im Landkreis Forchheim, statt.

Demnach überholte ein 47-jähriger Autofahrer auf der Straße von Poxdorf in Richtung Kersbach einen Kastenwagen mit mehreren Insassen. Als der 47-Jährige dann verkehrsbedingt in Kersbach anhalten musste, stiegen die drei - bisher unbekannten - Täter aus ihrem Fahrzeug aus und gingen auf den Wagen des Autofahrers zu.

Nach Überholmanöver: Unbekannte werden gegen Autofahrer (47) gewalttätig

Der Autofahrer stieg sodann ebenfalls aus seinem Wagen aus und wurde unvermittelt am Bart gezogen, bespuckt und beleidigt. Danach stiegen die drei männlichen Personen zurück in ihr Fahrzeug und fuhren davon.

Der 47-Jährige begab sich daraufhin mit leichten Schmerzen auf die Wache der Polizeiinspektion Forchheim, um Anzeige zu erstatten.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 9191/7090-0 in Verbindung zu setzten.