Am Dienstagnachmittag (12. Juli 2022) wurde ein 48-jähriger Mann in einer Arztpraxis in der Gräfenbergstraße in Igensdorf (Landkreis Forchheim) medizinisch versorgt. Wie die Polizeiinspektion Ebermannstadt berichtet, war der bereits polizeibekannte Mann wegen eines nicht ausgestellten Rezeptes so unzufrieden, dass er äußerst aggressiv reagierte. Daraufhin wurde er aus den Behandlungsräumen verwiesen.

Beim Verlassen des Gebäudes ließ er seinem Ärger freien Lauf und schlug an der Eingangstür auf eine Glasscheibe ein, sodass diese zerbrach. Im Anschluss entfernte sich der Mann in eine unbekannte Richtung. Er wird sich wegen Sachbeschädigung verantworten und auch den Schaden im dreistelligen Bereich bezahlen müssen.