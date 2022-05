Zum zweiten Mal in Folge wird das Königsbad in den Sommermonaten zum Festival-Gelände - im KulturSommerQuartier wird vom 28. Mai bis zum 07. August ein abwechslungsreiches Programm auf der Open-Air-Bühne gezeigt, das für jeden etwas bereithält.

Das Projekt war im letzten Jahr erstmalig vom Kulturamt initiiert worden, um der von der Pandemie besonders in Mitleidenschaft gezogenen Kulturszene Auftrittsmöglichkeiten zu bieten und in Zeiten geschlossener Theater und ausgefallener Konzerte ein kulturelles Angebot zu schaffen.

Wie die Stadt Forchheim berichtet, "machte eine große Nachfrage der örtlichen Kulturinitiativen und über 3000 begeisterte Besucher*innen schnell klar – das KulturSommerQuartier muss wiederkommen".



In der besonderen Atmosphäre des Königbads erwarten die Zuschauer*innen demnach "auch in diesem Jahr ein bunter Mix aus Musik, Theater und Konzert für alle Altersklassen". Das Kulturamt präsentiertesich mit eigenen Veranstaltungen und ermögliche durch Bereitstellung von Gelände und Infrastruktur einen "reibungslosen Ablauf für alle Veranstalter". Im Fokus stünden die lokalen Kulturakteure und -institutionen, "darüber hinaus bereichern überregionale Künstler*innen das Programm", heißt es.

Den Auftakt machen am 28. Mai mit der Stadtbadserenade mehrere Forchheimer Gesangs- und Musikensembles. Das Event finde nach vielen Jahren im Stadtpark erstmals im Königsbad statt.

Das Programm in der Übersicht:

Sa 28.05.2022 | 19:00 Uhr

Stadtbadserenade: Forchheimer Musikensembles im gemeinsamen Konzert (Veranstalter: Kulturamt)

Fr 03.06.2022 | 20:00 Uhr

Stefan Eichner spielt Reinhard Mey (Veranstalter: Junges Theater Forchheim)

Sa 04.06.2022 | 11:00 Uhr

Tanzlustbarkeit – Das Sommerfest des jtf (Veranstalter: Junges Theater Forchheim)

So 12.06.2022 | 18:00 Uhr

Die Forchheimer Bierpatscher präsentieren: Bier-Picknick mit Live-Musik von DIS M

Sa 18.06.2022 | 20:00 Uhr

Fränkischer Theatersommer: Volpone – der Fuchs (Veranstalter: Kulturamt)

Fr 24.06.2022 | 19:00 Uhr

Sommerkonzert der Rhythmischen Harmonika Forchheim

Sa 25.06.2022 | 19:30 Uhr

The Jamily: Live in concert (Veranstalter: Junges Theater Forchheim)

So 26.06.2022 | 19:00 Uhr

Pocket Opera Company: Zwischen Sehnsucht und Mitternacht (Veranstalter: Gesellschaft zur Förderung von Kultur in Forchheim e.V./ Kulturamt)

Fr 01.07.2022 | 18:00 Uhr

Die Närrischen Siedler präsentieren: Sommer-Party mit Die Gerchli

Sa 02.07.2022 | 18:00 Uhr

Vereinsfest der Närrischen Siedler

Fr 08.07.2022 | 19:00 Uhr

Insert Coin: 40+2 Hard Rockin‘ Years (Veranstalter: Junges Theater Forchheim)

Sa 09.07.2022 | 19:30 Uhr

Sommer-Open-Air der Bläserphilharmonie Forchheim und des Blasorchesters Klangfusion (Veranstalter: Musikverein Forchheim-Buckenhofen)

So 10.07.2022 | 15:00

Peter und der Wolf (5+): Musikalisches Märchen für alle ab 5 Jahren | Familienkonzert (Veranstalter: Kulturamt)

Mo 11.07.2022 | 10:00

Peter und der Wolf (5+): Musikalisches Märchen für alle ab 5 Jahren | Schul-/Kitakonzert (Veranstalter: Kulturamt)

Sa 06.08.2022 | 19:30 Uhr

Keller Mountain Blues Band: Live in Concert (Veranstalter: Junges Theater Forchheim)

So 07.08.2022 | 20:00 Uhr

Fränkischer Theatersommer: Arzt wider Willen (Veranstalter: Kulturamt)

Der Ticketkauf für alle Veranstaltungen werde über die jeweiligen Veranstalter möglich sein. Für die Veranstaltungen des Kulturamts erhaltet ihr Karten über Reservix, sowohl online als auch bei allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen (in Forchheim z.B. beim NN-TicketPoint in der Hornschuchallee 7) und an der Abendkasse.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen und zum Ticketkauf findet ihr auch unter www.forchheim.de/sommerquartier