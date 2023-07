Forchheim: Städtische Einrichtungen schließen früher - wegen Annafest-Tradition

Wie die Stadt Forchheim erklärt, ist es eine schöne Tradition, die gerne gepflegt wird: Der Annafest-Mittwoch! Auch die Forchheimer Arbeitgeber*innen identifizieren sich mit diesem Brauch und feiern jedes Jahr am Mittwochnachmittag mit ihren Mitarbeiter*innen auf den Kellern.

Am Annafest-Mittwoch, 26.07.23, schließen in Forchheim viele Geschäfte und Ämter um die Mittagszeit und es geht „nauf die Keller“. So auch die Stadtverwaltung, die an diesem Mittwoch, 26.07.23, ab 12 Uhr deshalb nicht für individuelle Anfragen zur Verfügung steht.

Die Tourist-Information schließt am 26.07. bereits um 11 Uhr, das Pfalzmuseum Forchheim ist am Annafest-Mittwoch ab 12 Uhr geschlossen.