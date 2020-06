In Forchheim ist es in der Nacht zum Donnerstag (25. Juni) gegen 0.30 Uhr zu einem Unfall in der Nähe des Bahnhofes gekommen.

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 21-jähriger VW-Fahrer in der Theodor-Heuss-Allee auf Höhe der Einmündung zur Bayreuther Straße. Als er eine 35-jährige VW-Fahrerin verbotswidrig rechts überholte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er frontal in einen Laternenmast krachte.

21-Jähriger kommt mit seinem VW von der Fahrbahn ab und kracht in eine Straßenlaterne

Die 35-Jährige konnte einen Zusammenstoß vermeiden, weil sie rechtzeitig abbremsen konnte. Auch zwei der drei Beifahrer des jungen Mannes wurden zur Abklärung eventueller Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Feuerwehr Forchheim kümmerte sich um die Absperrung und das Abbinden auslaufender Betriebsstoffe. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2500 Euro.