Am Paradeplatz in Forchheim ist es am Samstagabend (12. November 2022) zu einem Brand in einer Bank gekommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken und News5 am frühen Sonntagmorgen (13. November 2022) berichten.

Laut ersten Informationen brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts aus. Verletzt wurde wohl niemand. Die Kräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.