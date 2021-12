Das Impfzentrum startet am 19.12.2021 mit den Kinderimpfungen. Über die Weihnachtsfeiertage finden dann weitere Impfungen für die Fünf- bis Elfjährigen statt, so das Landratsamt Forchheim. Ab dem 03.01.2022 können dann an sieben Tage der Woche Impfungen für Kinder angeboten werden. Geimpft wird in einer separaten Impfstraße nur für die Kinder.

Kinderimpfungen erfolgen generell nur mit vorheriger Terminbuchung. Termine können ausschließlich für Erstimpfungen gebucht werden. Die Termine für Zweitimpfungen bekommen die Impflinge vor Ort im Impfzentrum. Diese werden drei Wochen nach der Erstimpfung zur selben Uhrzeit im Impfzentrum vorgenommen.

Zum Impftermin müssen die Eltern folgende Unterlagen mitbringen:

Buchungsbestätigung (E-Mail) des Impftermins

Aufklärungsbogen mRNA Impfstoff (zu finden unter: http://www.impfzentrum-forchheim.de/)

Anamneseblatt mit Einwilligungserklärung (zu finden unter http://www.impfzentrum-forchheim.de/)

Krankenversichertenkarte (alternativ: Kinderausweis, Reisepass oder Geburtsurkunde)

An folgenden Tagen kann das Impfzentrum ohne Termin für alle Personen ab 12 Jahren besucht werden:

Freitag, 24.12.2021 von 09.00 bis 13.00 Uhr

Freitag, 31.12.2021 von 09.00 bis 13.00 Uhr

An folgenden Tagen ist eine Impfung nur mit vorheriger Terminvereinbarung für Personen ab 12 Jahren möglich:

Samstag, 25.12.2021 09.00 bis 13.00 Uhr

Sonntag, 26.12.2021 09.00 bis 13.00 Uhr

Samstag, 01.01.2022 12.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 02.01.2022 09.00 bis 13.00 Uhr

Montag, 27.12.2021 bis Donnerstag 30.12.2021 12.00 bis 18.00 Uhr

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können mit vorheriger Terminvereinbarung an folgenden Tagen geimpft werden:

Samstag, 25.12.2021 09.00 bis 13.00 Uhr

Sonntag, 26.12.2021 09.00 bis 13.00 Uhr

Sonntag, 02.01.2022 09.00 bis 13.00 Uhr

Montag, 27.12.2021 bis Donnerstag, 30.12.2021 14.00 bis 18.00 Uhr

Impfungen ab Montag, 03.01.2022

Das Impfzentrum ist für Personen ab 12 Jahren ohne Terminvereinbarung jeweils freitags von 14.00 bis 18.00 Uhr und samstags von 09.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

An folgenden Tagen sind Impfungen für Personen ab 12 Jahren mit vorheriger Terminvereinbarung möglich:

Montag bis Donnerstag 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 19.00 Uhr

Freitag 09.00 bis 13.00 Uhr

Samstag 14.00 bis 19.00 Uhr

Sonntag 09.00 bis 13.00 Uhr

Für Kinder zwischen 5 bis 11 Jahren ist eine Impfung mit vorheriger Terminvereinbarung an folgenden Tagen möglich: