Eggolsheim vor 1 Stunde

Fahrradunfall

Radfahrerin (58) stürzt über Lenker - mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus geflogen

Ein schwerer Fahrradunfall hat sich am Montag in Eggolsheim ereignet. Eine 58-Jährige war mit ihrem Rad gestürzt. Dabei hat sich so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Es werden zwei wichtige Zeugen gesucht.