Eine 1200 Tonnen schwere Eisenbahnbrücke über der Autobahn 73 in Bayern ist erfolgreich an den vorgesehenen Platz gebracht worden. Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.17 Uhr schoben Spezialfahrzeuge die Brücke Zentimeter für Zentimeter über die Autobahn 73 bei Eggolsheim in Oberfranken; um 6.30 Uhr war die Brücke wie geplant abgesenkt, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Sonntag berichtete.

Die Autobahn war von Samstagabend 18.00 bis Sonntagmittag voll gesperrt. Ab 12.00 Uhr Mittags wurde sie wieder für den Verkehr freigegeben.

1200 Tonnen schwer: 90 Meter lange Zugbrücke über A73 eingeschoben

Die rund 90 Meter lange Brücke kombiniert den Angaben zufolge eine Stahlbogenbrücke mit einer Fachwerkkonstruktion. Eine baugleiche Brücke führt dort bereits seit September 2021 über die A73. Die beiden Zwillingsbrücken stehen nun nebeneinander. Die neue Brücke ermöglicht die Erweiterung um zwei weitere Gleise, damit sind künftig mehr Bahnfahrten auf der Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg möglich.

In der nächsten Zeit sollen Gleise verlegt und die Oberleitung sowie Signale montiert werden. Die ersten Züge werden voraussichtlich im Dezember 2023 über die neue Brücke rollen. Der Abschnitt wird etwa für die Schnellverbindung München-Berlin genutzt und laut Bahn jährlich von rund 30.000 Zügen befahren.