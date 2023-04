Weißenohe: 1,2-Tonnen-Schaufel fällt auf Arbeiter - schwerer Unfall auf Baustelle

Am Freitagmorgen wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Weiherstraße in Weißennohe gerufen. Ein 56-jähriger Kraftfahrer sei gerade dabei gewesen, mit einem Lkw-Kran mehrere Baggerschaufeln von seiner Ladefläche abzuladen, heißt es im Bericht.

Hierbei sei ein 1,2 Tonnen schwerer Böschungslöffel von der Ladefläche und dem Arbeiter gegen sein Bein gefallen, wobei sein Fuß im Weiteren durch die Schaufel eingeklemmt worden sei.

Eine Anwohnerin sei dem Verunfallten zu Hilfe, beide zogen laut Polizei mittels des Kranes die Schaufel wieder hoch, damit sich der Mann befreien konnte. Er sei nach Verständigung des Rettungsdienstes und Erstbehandlung durch einen Notarzt schwer verletzt ins Klinikum Erlangen gebracht worden.